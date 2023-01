Ghana : Michael Tetteh fait revivre l'art du soufflage de verre

Au Ghana, une usine recycle le verre brisé et le transforme en objets de décoration d’intérieur.

Vases, verres à boire ou encore bols de tailles diverses, les articles de cette petite fabrique de la ville de Krobo-Odumase sont conçus à partir de déchets de verre.

Michael Tetteh a fondé l’entreprise familiale il y a plus de dix ans. Il est l’un des seuls souffleurs de verre à chaud certifiés du pays.

_"Nous collectons des déchets de verres, de bouteilles, de verres de persiennes, d'écrans de télévision à Accra. Nous les apportons ici et ensuite nous les recyclons [...]_J'ai des ouvrières, elles les trient, elles les lavent bien, nous les séchons, nous les fracassons. Nous ne les pilons pas comme le fufu (un aliment local), mais nous les écrasons en petites particules, pour qu'au moins nous puissions en tirer du verre clair." a expliquéMichael Tetteh, PDG, Tetteh Glass Factory.

Tetteh explique qu'il réutilise plusieurs tonnes de déchets de verre qui, autrement, finiraient dans une décharge ou un site d'enfouissement.

Il a conçu et participé à la construction de presque tous les équipements et machines de son entreprise, y compris les fours et la recuiteuse qu'il utilise pour chauffer et refroidir ses œuvres.

"Nous considérons que Tetteh contribue à la conservation de l'environnement, à la protection des vies, car ces verres cassés peuvent en fait causer du tort aux gens. Il crée également des emplois, parce qu'il embauche des collaborateurs et la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit qu'il essayait de créer une école de formation pour former des gens à ce genre d'activités dans tout le Ghana." a déclaré Esther Cobbah, PDG de Stratcomm Afric et propriétaire du magasin Hand Krafted.

Michael Tetteh qui a suivi une formation en soufflage de verre aux Pays-Bas avec deux autres collègues.

S’il forme lui-même sa famille, il espère construire un institut moderne de formation au soufflage de verre, où les personnes intéressées pourront apprendre l'art du verre chaud.

"Mon plan est de construire une école de soufflage de verre ici au Ghana parce que nous n'avons pas d’écoles spécialisées dans l'art du verre en Afrique de l'Ouest ici et au Ghana ici, donc mon plan est de construire un studio de soufflage de verre ultra moderne ici au Ghana pour les populations locales, les universités, les étudiants." a ajouté Michael Tetteh.

Michael Tetteh fait revivre un art perdu au Ghana et créé une industrie locale d'objets en verre faits à la main. Il vend aujourd’hui ses produits en verre dans une boutique axée sur le recyclage.