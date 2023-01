Climat : des activistes africains dénoncent la nomination d'al-Jaber

En Afrique, les écologistes expriment leur colère à l'égard de l'agence des Nations unies pour le climat, qu'ils accusent de permettre à des entreprises et à des particuliers aux références climatiques douteuses de blanchir leurs activités polluantes en participant à sa conférence annuelle sur le climat.

Ces critiques font suite à l'annonce faite jeudi que le dirigeant du secteur pétrolier Sultan al-Jaber dirigera le prochain cycle de négociations climatiques de l'ONU, qui se tiendra aux Émirats Arabes Unis à partir de la fin novembre. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique a qualifié cette décision de "moment le plus bas" pour l'agence des Nations unies. L'organe des Nations unies chargé du climat n'a pas fait de commentaire sur cette nomination.

Les activistes se disent de plus en plus préoccupés par le fait que les représentants des secteurs pétrolier et gazier viennent contrecarrer la conférence, au cours de laquelle les pays tentent de se mettre d'accord sur les moyens de réduire les activités qui réchauffent la planète. Une analyse de la liste provisoire des participants à la conférence de l'année dernière a révélé que 636 personnes liées à des entreprises de combustibles fossiles devaient y participer, soit une augmentation de 25% par rapport à 2021.

Les groupes de campagne sur le continent appellent les blocs de nations vulnérables au climat à rejeter toute initiative des Émirats Arabes Unis qui donnerait aux acteurs des combustibles fossiles le contrôle des discussions mondiales sur le climat.

"C'est la définition classique de l'impunité et du conflit d'intérêts", déclareMithika Mwenda, directeur exécutif de PACJA, appelant le président désigné à démissionner. "Il est difficile de voir al-Jaber diriger des négociations objectives, soutenues par la science, dans l'intérêt des plus vulnérables."

Mwenda craint que les négociations soient prises en charge "par des entreprises fossiles vicieuses dont les mauvaises intentions sont de faire dérailler la transition" vers les énergies propres.

Memory Kachambwa, directrice exécutive de l**'African Women Development and Communication Network**, qualifie la nomination d'al-Jaber d'"insulte à la sagesse collective de tous ceux qui s'engagent à lutter contre la crise climatique".

Plusieurs autres groupes de défense du climat et de l'environnement ont exprimé leur inquiétude quant à cette annonce, tandis que d'autres ont salué cette décision. Dimanche, l'envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré à l'Associated Press que M. al-Jaber était un "choix formidable" pour ce poste, car il comprend la nécessité de passer aux énergies propres.

Les activistes s'inquiètent également du manque d'argent consacré au climat sur le continent. Les militants notent que si les subventions aux combustibles fossiles et les investissements dans le pétrole et le gaz augmentent en Afrique, les fonds destinés à l'adaptation au changement climatique et à la transition vers les énergies renouvelables font toujours défaut.

L'année dernière, les nations ont convenu que les pays vulnérables au changement climatique devraient recevoir de l'argent des pays développés, qui sont les principaux responsables de la combustion de la planète. Les détails de ce fonds sont en cours d'élaboration cette année.

Au cours des huit derniers mois, les défenseurs africains du climat ont intensifié leurs critiques à l'égard des pays industrialisés et des banques multilatérales de développement pour leur financement des combustibles fossiles, qui, selon les militants, compromet l'accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius depuis l'ère préindustrielle.

Le Fonds monétaire international a révélé que les subventions aux combustibles sales avaient atteint 5 900 milliards de dollars dans le monde en 2020. Les investissements dans les combustibles fossiles en Afrique continuent de dépasser les énergies renouvelables et ont bondi de 3,4 milliards de dollars en 2020 à 5,1 milliards de dollars en 2022, selon le groupe environnemental Urgewald.

Pendant ce temps, plusieurs promesses de financement pour le climat, comme celle de verser 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour les aider à lutter contre le changement climatique, n'ont pas été tenues à plusieurs reprises.

L'Agence internationale de l'énergie a constaté que les investissements de l'Afrique dans les énergies renouvelables doivent être doublés si elle veut atteindre ses objectifs climatiques. L'Afrique abrite 60% des ressources solaires mondiales, mais seulement 1% de la puissance solaire installée dans le monde, selon l'agence.