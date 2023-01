Maroc : des ossements de lions de l'Atlas exposés au Zoo de Rabat

Des ossements de lions de l'Atlas récemment retirés de la grotte de Bizmoune au centre ouest du Maroc, ont été exposés samedi dernier au parc zoologique de Rabat.

À ce jour 38 lions de l'Atlas vivent en captivité dans ce parc et leur présence alimente le secteur du tourisme local. Cette exposition avait pour but de raconter l'histoire de cet emblème du Royaume et également de comprendre l'évolution de la faune et du climat comme l'explique le ministre marocain de la culture, Mehdi Bensaïd : "Pour nous, ces trouvailles, ces études démontrent une fois de plus l'évolution de la faune et l'évolution du climat au sein du royaume, ce qui nous permet d'approfondir ces études afin de mieux comprendre notre passé. Un passé qui est important pour toute stratégie future dans le domaine de l'archéologie et de la géologie".

La préservation de cette race de lions est depuis plusieurs années une priorité pour le Royaume. Disparus complètement des montagnes en 1941, ils vivent désormais dans ce parc zoologique de 25 hectares de superficie. La dernière naissance a lieu en 2021.