Les Amazighs du Maroc fêtent le Nouvel An berbère à Rabat

Les rues de Rabat, la capitale marocaine, ont vibré dimanche au rythme du nouvel an berbère.

Pour célébrer l'année 2973 du calendrier agraire, femmes et hommes ont revêtu leurs plus beaux atours traditionnels, renouvelant également leur souhait de voir le nouvel an berbère déclaré fête officielle.

_"Bonne année à tous les Berbères, nous sommes réunis pour fêter cette nouvelle année devant le parlement pour faire passer notre message. Nous, demandons que les autorités considèrent cette fête comme un jour chômé et une fête nationale. C'est une demande des populations amazighes qui ne date pas d'aujourd'hui" a déclaré un membre_de la société civile, venu célébré le nouvel an.

Costumes et danses collectives, tout était en harmonie avec la culture berbère. Sans oublier le festin principalement composé de couscous, garni de confiseries et de fruits secs.

Si cette fête n'est pas encore officielle, l’amazigh, une des 27 langues berbères, a été reconnu langue officielle au même titre que l'arabe dans la Constitution de 2011.