Kenya : des crayons fabriqués à partir de vieux journaux

Que ce soit pour faire des dessins ou des exercices, le crayon à papier est l’une des fournitures les plus utilisées dans le monde. Sa fabrication nécessite du bois ce qui contribue à la déforestation. Mais cette entreprise située près de Nairobi et dirigée par deux frères, a trouvé une alternative plus écologique : recycler du papier journal.

"Aujourd'hui, nous subissons les conséquences du changement climatique et la meilleure solution consiste à réduire le nombre d'arbres abattus, quelle qu'en soit la raison. 82 000 arbres sont abattus chaque année pour fabriquer des crayons. Nous offrons une alternative : nous utilisons le papier journal et le transformons en un produit viable, à savoir un crayon, ce qui permet aux gens de remplacer les crayons en bois par d'autres produits", explique Mahamud Omari, PDG de MOMO Pencils.

Le processus de fabrication des crayons commence par la collecte des journaux, qui sont ensuite découpés en morceaux sur lesquels est collé du graphite. Les morceaux de journaux sont ensuite placés dans un rouleau compresseur pour en faire des crayons. Ils vont ensuite sécher au soleil pendant trois jours.

"Au cours des cinq prochaines années, nous voulons offrir une option permettant de pénétrer le marché. Nous voulons que chaque enfant kényan qui va à l'école puisse utiliser nos crayons et, en même temps, qu'il puisse planter un arbre grâce à notre crayon. De cette façon, nous réduirons le nombre d'arbres coupés. Cela permettra également de réduire le nombre de crayons en bois sur le marché", poursuit Mahamud Omari.

L'entreprise implique donc activement les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement. Selon des données publiées par l’ONU, plus de 13 millions d'hectares de forêts sont perdus chaque année à cause de la déforestation, dont 36 % pour la fabrication de papier et 42 % pour la fabrication de produits à base de bois, ce qui représente environ 18 à 20 milliards de crayons.