Afrique du Sud : un tigre s’est échappé d'une ferme privée

C'est une disparition qui fait craindre le pire, dans le sud de Johannesburg, un tigre qui était gardé dans une ferme privée s'est échappé le week-end dernier.

Lundi, l'animal n'avait pas encore été retrouvé, la police a demandé aux habitants de la région de Walkerville, de rester sur leur garde et d'éviter tout contact avec ce mammifère. 30 personnes poursuivent les recherches dans les zones ou ont été retrouvées les traces du tigre. Les secours veulent retrouver l'animal et l'endormir pour le ramener sain et sauf à son propriétaire.

"Nous avons une femelle tigre en fuite . Elle s'est échappée à environ 700 mètres de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Il s'agit d'une femelle adulte de huit ans, pesant probablement dans les 500 kg. Elle est dangereuse. Elle va attaquer. Elle a déjà attaqué. Elle a attaqué et tué un chien, un cochon, un cerf. Elle a également déchiqueté un autre chien. Et puis elle a aussi attaqué un homme de 39 ans. Heureusement, ses blessures n'étaient pas trop graves. Elle était gardée dans une ferme privée avec son compagnon mâle, et les clôtures ont été cassées par des cambrioleurs manifestement pour accéder à la propriété, pour probablement voler. Et puis elle s'est échappée par une clôture ouverte et cassée, et ensuite elle a fait son chemin jusqu'à l'endroit où nous sommes actuellement" a souligné Gresham Mandy, de la police communautaire

Pour la police, le tigre se trouverait peut-être dans les buissons, elle espérait que la chaleur et la soif l'emmèneraient à sortir de sa cachette, mais après des heures d'attente, lundi après-midi, les équipes spéciales déployées sur le terrain n'avait pas eu gain de cause. Elles promettent toutefois d'accentuer les recherches.