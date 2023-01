Côte d'Ivoire : l'âge des candidats à la présidentielle fait débat

Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara : ces trois hommes ont au moins deux points communs. Ils ont été ou sont présidents de la Côte d’Ivoire et sont chacun âgés de plus de 70 ans avec respectivement 88, 77 et 81 printemps pour l’actuel chef de l’Etat.

Ces dinosaures de la politique ivoirienne sont dans la ligne de mire de Jean-Louis Billion, âgé, lui, de 58 ans. Dans une interview accordée à une radio internationale, l’actuel vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et ancien ministre du commerce, a demandé le retour de la limite d’âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle prévue en 2025.

Pour l’instant, ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara, ni Henri Konan Bédié n’ont évoqué leur éventuelle candidature. Jean-Louis Billion, lui, sera candidat et il pourrait s’opposer au président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cohjep).

Le 11 janvier dernier Charles Blé Goudé, s'il n'officialisait rien, avouait néanmoins qu’il aimerait participer au scrutin et "gouverner le pays un jour".

Charles Blé-Goudé qui, pour le coup, est plus jeune que Jean-Louis Billion, puisqu’il est âgé de 51 ans.