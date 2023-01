Bénin : visite du ministre chinois des Affaires étrangères - Africanews   -  

Le ministre chinois des affaires étrangères s'est rendu ce samedi à Cotonou au Bénin. L'objectif de cette visite était de renforcer les liens économiques et industriels entre les deux pays .

Après avoir rencontré le chef de l'Etat béninois, Patrice Talon, Qin Gang s'est rendu dans la ville de Glo-Djigbé sur un site de production textile. Et il a été apparemment impressionné.

"Du président de la République à la population locale, tous ont cet enthousiasme et cette grande volonté de développer leur pays rapidement. Accompagné du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances, j'ai eu le plaisir de visiter le parc industriel de Glo -Djigbé et j'ai été très heureux de constater que très peu de temps après son ouverture, ce site industriel offre déjà beaucoup d'emplois et a de grandes ambitions pour l'avenir", a dit le ministre chinois des Affaires étrangères.

En décembre 2022, la Chine et le Bénin ont célébré le 50e anniversaire de leur coopération bilatérale. Pékin semble déterminé à vouloir enrichir cette coopération.

"Ma proposition est que nous travaillions ensemble pour promouvoir la synergie entre le plan de développement stratégique du Bénin et l'initiative "la Ceinture et la Route" et les réalisations du Forum sur la coopération sino-africaine, afin d'identifier davantage de champs d'action et de taux de croissance pour notre coopération. Je pense par exemple aux infrastructures, à l'agriculture, à la formation des ressources humaines, à l'industrie manufacturière, à la paix et à la sécurité", a ajouté Qin Gang .

Au cours de la visite du ministre chinois, un protocole d'accord sur l'annulation partielle de la dette du Bénin envers la Chine a été signé par les deux pays.