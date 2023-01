RDC : au moins 5 disparus après l'effondrement d'un pont

Au moins cinq personnes étaient portées disparues mercredi dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC) au lendemain de l'effondrement d'un pont qui a cédé au passage d'un camion, a-t-on appris de sources concordantes.

D'après des témoins, le pont Lovua, sur la rivière du même nom, a cédé lorsque le poids lourd, trop lourdement chargé de matériaux de construction, l'a traversé en allant vers Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï.

"Le camion avait à son bord dix personnes. L'une d'elles a refusé de traverser à bord de cet engin mais les autres se sont entêtées", a expliqué le chef du secteur où s'est produit l'accident, Hubert Mbombo.

Selon lui, le poids lourd avec ses neuf occupants, ainsi que le pont, qui était fortement endommagé depuis plusieurs années, sont tombés dans la rivière. Les corps des victimes n'ont pas été retrouvés.

Guy Mafuta, député du Kasaï, a quant à lui chiffré le nombre de disparus à sept et le vice-gouverneur, Gaston Nkole, à cinq - deux hommes, une femme et deux enfants. Selon M. Nkole, interrogé par l'AFP, le véhicule transportait quelque 30 tonnes de ciment et de cailloux, alors que le pont était conçu pour supporter 10 à 15 tonnes.

Les effondrements de ponts routiers, en mauvais état et empruntés par de lourds chargements sont fréquents en RDC, en particulier pendant la saison des pluies.