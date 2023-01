Quels sont les 10 passeports africains les plus puissants ?

L'agence Henley & Partners a rendu son rapport annuel des passeports les plus puissants, le 10 janvier, se basant sur des données de l'IATA. L'Afrique en est le parent pauvre, le premier pays du continent ne se placant qu'en 29e position...

Dans un classement encore dominé par les pays asiatiques - Japon (1er), Singapour et Corée du Sud (2e ex aequo) - ce sont Les Seychelles (29e avec 153 points) et l'île Maurice (34e avec 146 points) qui peuvent se targuer d'avoir les passeports africains les plus puissants.

Il faut ensuite descendre à la 53e place pour trouver le prochain pays du continent noir : l'Afrique du Sud. Le pays le plus industrialisé d'Afrique devance ainsi son voisin, le Botswana, qui pointe à la 63e place.

L'Afrique australe est toutefois bien représentée, la Namibie se classant à la 67e position, le Lesotho à la 69e, et eSwatini à la 71e. Suivent ensuite un trio d'Afrique de l'Est : Malawi (72e), Kenya (73e) et Tanzanie (74e).

Le passeport zambien est le onzième le plus puissant d'Afrique, à la 75e place, suivi de la Tunisie (76e), de la Gambie (77e), de l'Ouganda (78e) et du Zimbabwe (79e). Le Ghana et le Maroc se partagent la 80e place, devant le Sierra-Leone en 81e position, le Mozambique (82e), le Bénin et le Rwanda (83e), Sao Tome et Principe (84e) et la Mauritanie (85e).

Les passeports d'Afrique de l'Ouest ont plus ou moins la même valeur, le Burkina Faso se classant en 86e position, devant la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal (87e). La Guinée Equatoriale, la Guinée, Madagascar et le Togo se retrouvent à la 88e position.

Quelque 21 pays africains se retrouvent entre la 89e et 101e place (avec le meme nombre de points dans la plupart des cas).

Le passeport africain le moins envieux est celui de la Somalie, qui pointe à la 104e place avec 35 points. Soit sept points de plus que le passeport le moins puissant au monde, celui de l'Afghanistan à la 109e place.

Le classement repose sur des données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui gère la base de données d'informations sur les voyages. Le système de notation de l'indice a été développé pour donner aux utilisateurs un aperçu nuancé, pratique et fiable de la puissance de leur passeport.

Chaque passeport est noté en fonction du nombre total de destinations auxquelles son titulaire peut accéder sans visa. Pour chaque destination de voyage, si aucun visa n'est requis, un score de 1 est attribué à ce passeport. Cela s'applique également si les titulaires du passeport peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE) à l'entrée.

Lorsqu'un visa est requis, ou lorsque le titulaire du passeport doit demander un visa électronique approuvé par le gouvernement (e-Visa) avant le départ, un score de 0 est attribué. Il en va de même s'il doit obtenir une approbation avant le départ pour un visa à l'arrivée.