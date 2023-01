Nigeria : distribution des cartes d’électeurs avant la présidentielle

Ce mercredi à Lagos, ils étaient des centaines à venir chercher leurs cartes d’électeurs avant les élections. La date limite est fixée au 22 janvier et en décembre, la commission électorale a fait savoir qu’environ 6 millions de Nigérians n’avaient pas encore retiré leurs cartes qui leur permettront de voter notamment à la prochaine présidentielle prévue fin février.

“Je suis venu récupérer ma carte d’électeur parce qu’il faut que je sois un véritable patriote, parce que franchement, au fil des ans, nous n'avons pas été très efficaces dans notre vote, ce qui a eu des conséquences négatives sur notre société. Et, aujourd'hui, nous devons vraiment faire tous les efforts nécessaires pour décider qui seront ceux qui vont diriger notre pays”, explique odwin Anamechere, entrepreneur.

Pourtant certains électeurs ont fait part de leur mécontentement face à la gestion parfois approximative de la Commission électorale concernant la distribution de ces cartes.

“Je suis venue ici après avoir reçu un e-mail et un SMS de la Commission électorale me demandant de venir récupérer ma carte. Une fois arrivée ici, j'ai fait la queue pendant deux heures. Quand mon tour est arrivé, ils ont cherché ma carte, et m'ont dit qu’ils ne l’avaient pas. La commission électorale ne l'a pas imprimée, elle a oublié. Je leur ai demandé ce que je devais faire. Ils m'ont demandé de leur laisser mes coordonnées pour qu’ils me rappellent. Il n’y a rien d’autre à faire. Je pense que c'est injuste et je ne suis pas la seule personne à qui cela est arrivé ici aujourd'hui”, explique Damilola Adelowo, avocate.

Le 25 février, les électeurs désigneront le successeur du président Muhammadu Buhari, qui ne peut se représenter après deux mandats et un bilan jugé catastrophique par de nombreux Nigérians.