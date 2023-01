Bénin : l'opposition dénonce des "fraudes massives" aux législatives

L'opposition béninoise a critiqué mercredi les résultats préliminaires des élections législatives donnant une large majorité aux partis alliés du président Patrice Talon.

Le parti des Démocrates, le seul des sept partis de l'opposition autorisés à y participer a remporté 28 des 109 sièges contre 81 pour l'Union progressiste pour le renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR). Quelque 6,6 millions de Béninois étaient appelés aux urnes pour élire pour trois ans les 109 députés du parlement. La campagne électorale s'est déroulée "dans un environnement calme et pacifique" et le vote a été bien organisé, a estimé une mission d'observation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Cependant, le président de du parti d'opposition, les Démocrates, Eric Houndété, dénonce une mascarade électorale : "Ces stratagèmes ont pour noms, la corruption massive des électeurs, le dépassement du nombre de votant par rapport aux nombres d'inscrit, les flagrants délit de bourrage d'urne, le déphasage entre les listes électorales affichées et les listes d'émargement " a-t-il dit au cours d'une conférence de presse à Cotonou, mercredi 11 janvier.

Le parti des Démocrates envisage de saisir la justice et obtenir l'annulation de ce scrutin législatif, mais pour plusieurs observateurs, il est très peu probable que l'opposition parvienne à faire annuler les résultats de la commission électorale qui s'apprête à communiquer les chiffres définitifs de ce scrutin vendredi prochain.

En 2019, l'opposition n'avait pu prendre part aux législatives en raison d'un durcissement des règles du scrutin. Seules deux formations de la mouvance présidentielle y avaient été autorisées, donnant un Parlement entièrement acquis au président Talon. Ce scrutin, avait été marqué par des violences meurtrières, une abstention record et une coupure totale d'Internet.