2022, cinquième année la plus chaude jamais enregistrée

Elle n'a pas atteint un niveau record, mais 2022 s'est tout de même hissée parmi les cinq années les plus chaudes.

La l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, (NOAA) a constaté que la température moyenne mondiale l’année dernière était de 14,76 degrés Celsius ce qui la classe au cinquième rang des températures les plus élevées.

"2022 est une autre année du top 10. Elle se classe à peu près à égalité avec 2015. C'est la huitième année consécutive où l'on dépasse de plus d'un degré Celsius le niveau de la fin du XIXe siècle. Cela nous rapproche donc de la ligne directrice de 1,5 degré Celsius fixée par les accords de Paris." a expliquéGavin Schmidt, directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales, NASA

L’agence scientifique américaine a signalé que ce premier classement n'inclut pas les régions polaires en raison de problèmes de données, mais que ce sera bientôt chose faite.

Si l'Arctique - qui se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste du monde - et l'Antarctique sont pris en compte, la température en 2022 serait la cinquième plus chaude.

"Nous nous réchauffons à environ 0,2 degré Celsius par décennie, un peu plus que cela.Nous prévoyons donc que 2023 sera plus chaud que 2022, à la fois parce que l'intensité de La Nina sera moindre, mais aussi parce que vous avez une autre année des tendances à long terme." a ajoutéGavin Schmidt, directeur du Goddard Institute for Space Studies, NASA.

Ces données ont une corrélation directe avec les événements météorologiques extrêmes qui se produisent tout au long de l'année.

Le phénomène La Nina par exemple qui est un refroidissement du Pacifique équatorial qui réduit légèrement les températures moyennes mondiales, a refroidi la température globale d'environ 0,06 degré Celsius en 2022.