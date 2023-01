Somalie: l'État du Puntland se détache du gouvernement de Mogadiscio

Le Puntland, région autonome du nord de la Somalie, revendique son indépendance. Les autorités ont publié un communiqué lundi 9 janvier dans lequel elles déclarent "agir désormais en tant que gouvernement indépendant" et ceen attendant qu'une Constitution fédérale pour la Somalie soit rédigée et ratifiée par référendum.

Depuis l'élection d'Hassan Cheikh Mahamoud à la tête de l'Etat fédéral de Somalie en mai 2022, les tensions avec le président du Puntland, Said Abdullahi Dani candidat lors de cette course, montent. Les deux dirigeants ne seraient pas d'accord sur les questions concernant la répartition des pouvoirs politiques, judiciaires et sécuritaires, l'exploitation des ports, celle des ressources pétrolières et gazières ainsi que sur le droit de nouer des partenariats avec l'étranger. Selon leur entourage, les récentes rencontres entre les deux chefs d'Etat ne se sont pas bien passées.

Depuis l'été dernier, les autorités de Garowe, capitale du Puntland, perçoivent comme une tentative dirigiste de la part des autorités à**Mogadiscio, leurs décisions successives dans une République fédérale somalienne encore en construction.**