Conseil de Sécurité : la Chine muette sur un siège africain permanent

Lors de sa visite en Éthiopie, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a esquivé un nouvel appel de l'Union africaine en faveur d'une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies.

S'exprimant à l'occasion de l'inauguration du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, construit par la Chine, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, M. Qin a mis l'accent sur le partenariat entre la Chine et l'Afrique en matière de sécurité et de développement économique.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe que l'absence de représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité était une "question brûlante", étant donné que la plupart des questions à l'ordre du jour du Conseil concernent les pays africains. "Il est inacceptable que d'autres décident à la place des autres. Ce n'est pas juste. Nous avons besoin d'un nouvel ordre au niveau international qui respectera les intérêts des autres", a-t-il déclaré.

La Chine est l'un des cinq membres permanents du Conseil. M. Qin, qui a été nommé en décembre, effectue sa première visite à l'étranger en tant que ministre des Affaires étrangères et entame un voyage d'une semaine en Afrique. Il se rendra également au Gabon, en Angola, au Bénin et en Égypte.

Depuis plus de trois décennies, les ministres chinois des Affaires étrangères commencent leur mandat par une visite en Afrique, dont la population en tant que continent rivalise avec celle de la Chine. La Chine a investi massivement dans les infrastructures des pays africains, notamment dans les routes, les chemins de fer et les hôpitaux.

M. Qin a rejeté l'idée que la Chine est en concurrence en Afrique avec les États-Unis, qui ont cherché le mois dernier à réaffirmer leur influence avec un sommet États-Unis-Afrique à Washington. "Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de solidarité et de coopération, pas de concurrence en bloc. Personne n'a le droit de forcer les pays africains à prendre parti", a déclaré M. Qin.

Le président de la Commission de l'UA a déclaré : "L'Afrique refuse d'être considérée comme une arène d'échange d'influence... Nous sommes ouverts à la coopération et au partenariat avec tout le monde, mais nos principes, nos priorités et nos intérêts doivent être respectés. Le partenariat que nous avons avec la Chine est fondé sur ces principes."