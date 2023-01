Art : Chanel organise une exposition de broderie et de tissage à Dakar

Avec l'exposition "Sur le fil" Chanel rend hommage au tissage et à la broderie et lance sa toute nouvelle galerie dédiée à l'artisanat d'art au Sénégal, le 19M Dakar. C'est le premier espace de la maison de luxe française voués à ses techniques en dehors des murs de sa galerie parisienne.

"Nous avons voulu sortir des codes de la maison Chanel, et ouvrir sur cette exposition justement cette créativité mais ce dialogue qui fait travailler des artistes de tous horizons et notamment certains basés ici à Dakar. Avec ces métiers ancestraux autour de l’artisanat, autour de la main, autour du tissage et de la broderie. " témoigne Bruno Pavlovsky, le président de Chanel SAS et président de l'espace 19M.

Parmi les artistes exposés figure le jeune Malien Alassane Koné. Deux de ses œuvres sont affichées dans la galerie près de laquelle il continue de travailler en tirant avec agilité sur les fils de laine, donnant forme peu à peu des personnes souvent rencontrées.

"Mon inspiration vient de mon environnement, explique l'artiste, Dès que je vois quelqu’un en train de faire quelque chose dans rue, je le prends en photo puis je reviens à l’atelier et puis je reproduis ça sur mon tableau pour dessiner. Les liens que nous passons entre nous-même, comme des fils aussi. Pour que je travaille sur mon tableau, je tire des liens sur des fils aussi parce que je fais des mélanges de couleurs."

"Sur le fil" cartographie certains savoir-faire sénégalais et comprend une section sur la teinture indigo, et un focus sur la Casamance, cette région du sud du Sénégal considérée comme le berceau de la tradition du pagne tissé manjak. On peut découvrir une vingtaine d'artistes, pour la plupart ouest-africains.

En plus de l'exposition, le 19M Dakar prévoit d'accueillir des discussions, événements et ateliers participatifs dans les semaines à venir.