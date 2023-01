Ouganda : les suspects arrêtés pour la bousculade libérés sous caution

Les accusés de la bousculade du nouvel an ont été libérés sous caution par le tribunal de première instance de Makindy en Ouganda. L'organisateur et l'animateur de la soirée sont poursuivis pour 13 chefs d'accusation, dont des actes de négligence ayant entraîné mort et blessures.

La promotrice Abby Musinguzi et l’animateur Elvis Francis Juuko ont été libérés sous caution par le tribunal de première instance de Makindye dans le procès en cours pour une bousculade meurtrière lors d’une fête du Nouvel An.

L'organisateur de la soirée du Nouvel An, Abby Musinguzi, connu sous le surnom d'Abitex, et l'animateur Elvis Francis Juuko, sont poursuivis pour 13 chefs d'accusation, dont des actes de négligence ayant entraîné la mort et des blessures.

« Ils ont été inculpés de 13 chefs d’accusation pour avoir causé la mort ou des blessures à plusieurs personnes en raison de leur négligence et de leur participation à ce qu’ils ont appelé un « acte irréfléchi ». Donc, essentiellement, ce sont les accusations. Donc, chaque victime constituait un compte, c’est pourquoi ils sont nombreux, » explique Elias Lukwago, avocat de la défense.

La salle du tribunal était remplie de survivants, de proches des victimes ainsi que des familles des deux hommes inculpés, de politiciens et d'avocats.

Le tribunal chargé de l’affaire a accordé aux deux accusés une libération sous caution d'un montant de deux millions de shillings, environ 540 euros.

« Ils n’obtiendront pas justice avec l’application sélective de la loi à laquelle nous assistons ici. Ils n’obtiendront pas justice si la police porte de fausses accusations contre les faibles. Les faible, c’est-à-dire Abitex et ses co-accusés. Ils n’obtiendront pas justice tant que le propriétaire des lieux sera protégé du bras long de la loi avec le directeur et tous les policiers qui étaient en service. Essentiellement, ceci est notre appel et ceci est notre demande, » ajoute l’avocat de la défense.

Dix personnes âgées de 10 à 20 ans, ont perdu la vie lors de cette bousculade du centre commercial Freedom City, alors qu’ils se ruaient tous vers une seule sortie pour assister à un feu d’artifice de minuit.

Le Président Yoweri Museveni a ordonné une enquête rapide sur la bousculade et a offert aux familles des défunts cinq millions de shillings ougandais (environ 1256,78 euros) afin de contribuer aux frais funéraires.