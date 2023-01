Nigeria : un festival pour les fans de mangas

Cette année à Lagos, s’est tenu la deuxième édition d’un festival un peu particulier, dédié aux mangas, ces dessins animés venus d’Asie, principalement du Japon.

Vous ne les connaissez peut-être pas, mais Naruto, Dragon Ball Z, Pokémon ou encore One Piece, sont quelques-uns des mangas qui sont plébiscités par des millions de personnes à travers le monde et le Nigeria n’y échappe pas. Et pour l’occasion des centaines de fans portaient des tenues en hommage à leurs personnages préférés. C’est le cas d’Antonio et de son bandeau frontal similaire à celui de son ninja préféré, le célèbre Naruto.

"J'aime les mangas parce qu'ils sont le reflet de la vie, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Si vous aimez le sport, il y a des mangas sur le sport, si vous aimez les films d'horreur, les films d'action, la romance, les contes de fées, il y a des mangas pour vous et il suffit de le regarder. Les mangas sont géniaux et ils s'adressent à tout le monde", explique le jeune homme.

Des mangas inclusifs, dans lesquels tout le monde se retrouve, c’est une des raisons de leur popularité. Mais pour d’autres fans, les mangas jouent un rôle plus important dans leur vie.

"Dans les périodes les plus difficiles de ma vie, c'est ce que j'utilise pour me sentir mieux. Je regarde des dessins animés depuis l'âge de six ans, mes cousins et moi sommes allés acheter des CD un jour au hasard et c'était le dessin animé Naruto... C'est très sympa, ça me rend heureuse tout le temps", explique Mine Ovadje, une fan.

Pays le plus peuplé d’Afrique, le Nigeria est connu pour sa créativité avec des films et surtout des chansons qui ont traversé les frontières du continent. Et c’est cette même créativité dans les mangas qui a séduit les Nigérians, selon l’organisatrice du festival, Laura Ajayi.

"Je pense que les Nigérians s'intéressent à la culture des mangas parce qu'ils aiment généralement découvrir de nouvelles choses. Les mangas, font partie d’une culture complètement différente. C’est donc quelque chose de nouveau et unique pour le Nigeria. Les Nigérians pensent que les mangas sont des dessins animés comme les autres ou que c'est pour les enfants. Ce n'est pas le cas et cela pourrait choquer des enfants si vous leur donniez des mangas à regarder. Ce que je veux dire, c’est qu'il y a des mangas pour enfants, mais à la base ce n'est pas pour eux, ce ne sont pas des dessins animés classiques."

Au fur et à mesure que la popularité des mangas augmente au Nigeria, les amateurs espèrent que plus de festivals de ce genre verront le jour dans le pays.