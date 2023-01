Afrique du Sud : pas de restrictions face au nouveau sous-variant d'Omicron

L'Afrique du Sud ne voit pas la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles restrictions relatives à la propagation du COVID-19, que ce soit sur son territoire ou pour les arrivées.

le ministre de la santé Joe Phaahla reste serein. Il a déclaré mardi, que_"la variante dominante préoccupante en Chine et dans le monde reste Omicron, et l'immunité des Sud-Africains est encore très forte_ ", l’Afrique du sud va "d_emander conseil à l'Organisation mondiale de la santé, intensifier les tests COVID et relancer sa campagne de vaccination"_, a-t-il ajouté.

Le nouveau sous-variant d'Omicron XBB.1.5, qui se propage rapidement aux Etats-Unis, a été détecté en Afrique du Sud. Mais les scientifiques du pays africain officiellement le plus touché par la pandémie de Covid-19 assurent ne pas craindre de nouvelle "grande vague".

Jusqu'à présent, le pays n'a confirmé qu'un seul cas du sous-variant XBB.1.5 et rien ne prouve qu'il se propage, bien que le sous-variant soit considéré comme hautement contagieux, selon le ministre sud africain.

L'Afrique du Sud, qui a détecté le premier cas d'Omicron fin 2021, a enregistré plus de quatre millions de cas de coronavirus pour plus de 102'500 morts.