Afrique du Sud : Ramaphosa célèbre le 111e anniversaire de l’ANC

C’est dans un stade bondé qu’ont eu lieu les festivités à l'occasion du 111e anniversaire de l’ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud.

Et pour l’occasion, le chef du parti et président du pays, Cyril Ramaphosa, a prononcé un discours dans lequel il a promis de "renforcer la lutte contre la corruption" après une série de scandales qui ont profondément entaché l'image de l’ANC. Le chef de l’Etat lui-même est embourbé dans un affaire de cambriolage depuis des mois, et a échappé à une procédure de destitution en décembre.

" Nous continuerons à tenir compte de vos messages, que vous avez formulés très clairement, concernant le gouvernement et notre mouvement qui prennent des mesures pour éliminer la corruption de la vie sud-africaine."

Cyril Ramaphosa, qui a été réélu à la tête du parti il y a quelques semaines, reste très populaire malgré quelques critiques. À 70 ans, il est donc bien parti pour décrocher un second mandat à la tête du pays, si l’ANC remporte les élections générales de 2024.