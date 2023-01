République du Congo : l'inflation perdure

La hausse des prix des denrées alimentaires en République du Congo perdure malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère.

En octobre 2022, Brazzaville avait procédé à l’exonération des frais de douanes sur les produits importés avant de publier en décembre de la même année un arrêté portant _"blocage des prix des produits de premières nécessités"._Des mesures saluées par la société civile mais sur le marché c’est une tout autre réalité qui se profile.

"Quand les agents de la direction du commerce arrivent, ils donnent leurs prix. Mais quand ils ont le dos tourné les prix changent. La moutarde qui était à 750 F CFA est désormais à 1500 F CFA" a déclaré une commerçante.

_"Les gens du commerce devraient faire un suivi. Pendant qu’on payait encore la douane, le sac coutait 9500 F CFA maintenant qu’on est passé à l’exonération on est passé à 14000 F CFA._L’Etat Congolais est souverain quand il a donné les prix, les gens doivent exécuter. " a expliqué une ménagère.

Malgré son potentiel agricole, le pays dépend largement des importations dont les coûts atteignent près de 700 milliards de Francs CFA l’année. Pour éviter la faillite face à ce bouclier tarifaire, importateurs et grossistes demandent plus de manœuvres.

"Il y a un problème de stock des commerçants qui n’ont pas pu vendre leurs stocks qu’ils avaient achetés avant l’exonération. Nous sommes convaincus que d’après les explications qu’on nous a donné par les agents du ministère et quelques commerçant, d’ici février je crois qu’il y aura un peu plus d’impact. Il faut qu’ils affichent les prix et quand les prix ne reflètent pas par rapport à ce qu’ils vendent, c’est une grande faute et nous aussi on demande aux consommateurs de veiller à cela s’ils constatent cela ils doivent réagir ou bien ils s’adressent aux agents du commerce pour que ces commerçants véreux soient arrêtés" a indiqué Jean Claude MABIALA , président de l’association des droits des consommateurs.

Le Congo a enregistré en 2022 l’un de ses taux d’inflation le plus élevé depuis le début des années 2000 soit 12,9 pourcents. Mais le gouvernement congolais se veut rassurant grâce à son plan de résilience en phase d’exécution.

Un reportage de Cédric Lyonnel Sehossolo, correspondant Africanews en République du Congo.