Le Zimbabwe, autosuffisant en blé

Le Zimbabwe enregistre sa plus grande récolte de blé en 2022 et devient une puissance agricole autosuffisante dans la filière.

A l’heure où les pays du continent souffrent notamment du coût élevé des céréales importées de Russie et d’Ukraine, le Zimbabwe enregistre une récolte de 375 000 tonnes de blé en 2022 et n’a plus besoin d’en importer pour le moment.

Ces chiffres le pays les doit notamment à sa politique agricole. Le gouvernement multiplie les investissements pour soutenir l’une des cultures les plus importantes du Zimbabwe, le blé comptant pour environ 5% de son Produit Intérieur Brut agricole.

En octobre dernier, le gouvernement a lancé un fonds de développement de l’irrigation des petits exploitants agricoles d’une valeur de 20 millions de dollars US. Mis en œuvre à partir de janvier 2023, ce dernier sera aussi alimenté par l’aide financière de 961 millions de dollars allouée par le Fonds Monétaire International au Zimbabwe au titre des droits de tirage spéciaux (DTS) accordés par l’institution à ses membres.

L’exécutif a également mis en place par le biais d’un organisme public appelé Grain Marketing Board, une politique de distribution d’engrais et d’achat des récoltes pour les agriculteurs.

Toutefois l’organisme peine à rémunérer les paysans malgré les assurances du gouvernement et le déblocage de fonds d’urgence.

Mais si la production de blé du Zimbabwe en 2022 est unique pour le continent, l’ensemble des récoltes du pays reste inférieur à la moyenne africaine. Le pays peine notamment à satisfaire les besoins nationaux en maïs qui reste la principale céréale consommée par ses habitants.