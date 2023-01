La libération des soldats ivoiriens met les Maliens d'accord

Rassurés et soulagés, les habitants de Bamako, la capitale malienne saluent la décision du chef de la junte, le colonel Assimi Goita, qui a gracié vendredi les 49 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis le mois de juillet.

Certains considèrent que cette remise totale des peines des militaires est une décision essentielle pour l’entretien des bonnes relations entre le Mali et ses voisins régionaux.

"On était dans une turbulence diplomatique, donc si le président Assimi Goïta a pu gracier ces 49 soldats, moi je crois que c’est un ouf de soulagement pour la communauté internationale, pour la communauté sous-régionale et pour tout le peuple malien et le peuple ivoirien." a déclaréZafara Ongoïba.

"C’est un ouf de soulagement. Vu que le Mali et la Côte d’ivoire sont du même pays. On a pratiquement la même culture, mais quand ce genre de choses arrivent, pour moi on devait le faire à l'amiable (le régler à l'amiable) mais pas dans une autre situation qui peut engendrer des malentendus entre ces deux pays-là.." a ditMalick Sabé.

Cette Grace intervient une semaine après qu’une délégation ivoirienne se soit rendue au Mali pour discuter de la crise avant l’ouverture du procès. Un accord avait été conclu et la possibilité d’une grâce présidentielle du colonel Goita avait été évoquée.