Football : mort de l'international camerounais Modeste M'Bami

Le joueur de football camerounais Modeste M’Bami est mort au Havre en France à l’âge de 40 ans.

Natif de Yaoundé, l’ancien international a été formé à l’Académie Kadji Sports puis au Dynamo Douala.

Il débute sa carrière de professionnel en France dans l’équipe de Sedan en 2000 pendant trois saisons avant de rejoindre le Paris Saint Germain puis l'Olympique de Marseille.

Il avait joué avec les Lions indomptables pendant neuf ans entre 2000 et 2009 et leur avait fait gagné l’or avec un but décisif aux JO de Sydney.

Modeste M’Bami avait alors reçu le titre de Chevalier de l’Ordre au Cameroun.

Il n’avait alors même pas 18 ans.