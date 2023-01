Kenya : la communauté LGBTQ demande justice pour Chiloba

L’assassinat du militant LGBTQ kényan Edwin Chiloba mercredi a suscité l’indignation de sa communauté.

Retrouvé dans une boite en métal sur une route du comté de Uasin Gishu dans l’ouest du Kénya, le corps de Chiloba a été transporté à l’hôpital pour établir à cause de la mort.

Felix Kasanda alias Mama G militant LGBTQ et ami de la victime, a dénoncé la discrimination et la violence auxquelles la communauté est confrontée.

"Tant de personnes ont été tuées en raison de leur orientation sexuelle. Aucune mesure n'a été prise par le gouvernement, qu’il s’agisse du gouvernement précédent, ou du gouvernement actuel. Ils disent que ces personnes méritent d’être tuées parce qu’elles sont gays (en kiswahili) 'vous êtes gay et vous méritez d'être tué'. (Anglais) Des choses comme ça." a-t-il déclaré.

La police kenyane enquête sur la mort d’Edwin Chiloba, après qu'un conducteur de moto-taxi a signalé avoir vu la boîte métallique contenant son corps être jetée par un véhicule sans plaque d'immatriculation.

"Nous sommes des Kényans et nous n'allons pas rester les bras croisés et écouter que l'on nous tue comme des chiens à chaque fois et encore. Nous avons besoin de justice malgré notre orientation sexuelle. Nous avons besoin de justice, nous sommes des êtres humains". a ajouté Felix Kasanda.

Les appels à la justice ont dépassé les frontières du Kenya : l'organisation ghanéenne de défense des droits de l'homme Rightify a demandé au président Ruto de "garantir la protection et la promotion des droits des minorités sexuelles et de genre".