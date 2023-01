Ethiopie : premier Noël orthodoxe depuis l'accord de paix au Tigré

L'Ethiopie célèbre le premier Noël orthodoxe après l'accord de paix.

Les pèlerins ont afflué autour de l’église Sainte-Marie de Lalibela cette année pour chanter et prier un peu plus de deux mois après la signature de l’accord de paix et la fin des combats dans la région du Tigré.

C’est la première fois depuis des décennies qu’autant de fidèles viennent à Lalibela pour Genna, le Noël de l’église orthodoxe éthiopienne.

" Je voulais venir l'année dernière, mais je n'ai pas pu à cause de la guerre, et je suis venu cette année parce qu'il y a la paix. " a expliqué Asme Mamo, enseignant de Wolkayite.

" Je participe aux festivités depuis plus de 40 ans. Je suis né, j'ai grandi ici, et je suis devenu prêtre. La célébration de cette année est le plus grand afflux de pèlerins que j'ai jamais vu." a déclaré Kengeta Belay, grand prêtre.

La semaine dernière, la police fédérale éthiopienne a commencé à se déployer dans la capitale du Tigré, déchirée par la guerre, pour la première fois en 18 mois marquant aisni la dernière étape d'un accord de paix signé le 2 novembre.

La guerre entre le gouvernement fédéral et le Tigré a commencé en novembre 2020 lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé des troupes dans la région du nord après avoir accusé son parti au pouvoir, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), d'attaquer des bases de l'armée.