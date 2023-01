Egypte : les coptes célèbrent Noël et prient pour la prospérité

En Egypte, les chrétiens coptes se sont rassemblés vendredi soir pour assister à la messe de la veille de Noël.

Alors que l’instabilité économique du pays se fait sentir, les fidèles de l’église copte Saint-Etienne ont prié pour la paix et la prospérité pour l’année 2023.

" Nous souhaitons parvenir à la stabilité économique du pays et que nous puissions récolter les fruits de tous les efforts consentis d'ici la fin de 2023. Le début de l'année est difficile, mais nous espérons que l'année sera fructueuse pour nous et pour le pays." a expliquéMaged Mourad, fidèle copte orthodoxe.

Le pays est en proie à une pénurie de devises étrangères provoquée par l’envoie de troupes russes en Ukraine, et la livre égyptienne s'est dépréciée par rapport au dollar américain, atteignant un nouveau plancher en début de semaine.

L'inflation en Egypte a atteint un taux annuel de plus de 18 % en novembre.

"La chose que nous souhaitons le plus est la paix dans le monde. L'année dernière a très bien commencé mais en raison des nombreux défis de cette période, nous espérons la paix et partout où il y a une guerre ou une famine, cela affecte le monde entier, donc nous souhaitons une meilleure paix cette année et nous espérons que notre pays fasse des pas en avant plus rapides." a déclaréMina Magdy, fidèle copte orthodoxe

Les chrétiens coptes égyptiens représentent 10% de la population de 104 millions d’habitants et sont soumis à diverses restrictions et font l’objet d’attaques.

Vendredi, le président Abdel Fattah el-Sissi a de nouveau assisté à un office de Noël copte, dans un geste public de solidarité interconfessionnelle.