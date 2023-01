Cameroun : la culture du henné comme symbole de beauté

Dans la cour de cette maison située à Yaoundé, le rituel du henné a commencé. Une cérémonie de mariage se prépare et le henné est appliqué sur des parties du corps telles que les mains, les bras, les paumes, les pieds, des femmes et des jeunes filles. Il est considéré comme un véritable symbole de beauté.

"Le henné, on le fait avant la fête du ramadan, de l’aid el-kabir. On le fait aussi pour les baptêmes et les mariages" explique l'artiste Ghayna Morris.

La mariée est elle aussi recouverte de henné. Et pour l’occasion, elle s’est même fait temporairement tatouer le nom de son époux sur le pied.

Le henné, est très apprécié, car il est facile à trouver et ne coûte pas cher. Il fait partie des rituels de beauté indispensables aux femmes qui se marient au Cameroun.

Ici, comme ailleurs dans les communautés musulmanes, le henné accompagne les célébrations joyeuses, et possède de nombreuses vertus.

"Pour la cérémonie de la fin de la lecture coranique, les jeunes filles font du henné car elles sont contentes. Le henné en poudre protège les femmes des maladies et infections. On l’applique aussi sur les cheveux. On l’utilise aussi pour faire des masques faciaux" poursuit Ghayna Morris.

Bien que majoritairement chrétien, le Cameroun compte environ 20 % de musulmans parmi ses 27 millions d’habitants.