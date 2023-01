Après 7 pays traversés à 23 ans, l'angoisse d'une Erythréenne à Londres

Hayat n'a que 23 ans mais est déjà brisée. Cette Erythréenne a traversé et vécu dans sept pays avant d'arriver au Royaume-Uni, avec l'espoir d'y être en sécurité.

Mais elle craint désormais pour son avenir après la décision prise par Londres d’expulser vers le Rwanda, tous les migrants, qui comme elle, sont arrivés illégalement en Grande-Bretagne.

"Quand je pense au Rwanda, je ne peux pas dormir de la nuit parce que j’ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, et là c'est un autre problème à gérer.'', raconte Haya.

'' Je pense que ce n'est pas un pays sûr, je ne sais pas. Je ne sais rien du Rwanda. A quoi ressemble la vie au Rwanda est-ce un pays sûr ou pas, je n'en ai pas la moindre idée. ", ajoute-t-elle.

Un billet aller simple pour Kigali sonnera le glas de son espoir d’une nouvelle vie. Alors que son voyage vers Londres n’a pas été une partie de plaisir.

" J'ai voyagé depuis l'Érythrée jusqu' au Soudan à pied et du Soudan à l'Égypte, puis de l'Égypte à l'Italie, ensuite de l'Italie à la Suisse, de la Suisse à la France, enfin de la France au Royaume-Uni et maintenant je suis fatiguée. Je n'ai plus d’énergie pour aller dans un autre pays, un nouveau pays, une nouvelle vie, je pense que c'est fini pour moi. Je n'ai plus de courage, plus d'énergie pour faire quoi que ce soit", souligne Haya.

Après des période difficiles, Hayat a trouvé un peu de stabilité. Depuis un an et demi, elle vit dans le même hôtel, dans un quartier qu'elle aime. En attendant son deuxième entretien de demande d’asile.