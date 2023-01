Somalie : l’Ukraine livre 25 000 tonnes de blé pour la Corne de l'Afrique

Le navire « Neva » du Programme alimentaire mondial (PAM) transportant 25 000 tonnes de blé offertes par l’Ukraine à la Somalie est arrivé au port de Berbera début janvier. Le blé sera acheminé dans l’ensemble de la Somalie, pays particulièrement affecté par la crise alimentaire, pour venir en aide à 450 000 personnes pendant cinq mois.

Cette cargaison doit permettre de soutenir la Corne de l'Afrique, région durement touchée par la baisse des exportations de blé, conséquence de l'invasion russe en Ukraine. Alors que toute l’Afrique est durement touchée par la hausse des prix en raison de ce conflit.

Cette opération participe de la démarche de solidarité au cœur de l’initiative européenne FARM (Mission pour la résilience alimentaire et agricole / Food and Agriculture Resilience Mission) et de l’initiative du président ukrainien Zelensky « Grain from Ukraine ».

Ces livraisons de céréales sont également le résultat de l’Initiative des céréales en mer Noire, un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine. Cet accord avait été scellé le 22 juillet et avait a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre. Il a été reconduit mi-novembre pour les quatre mois d'hiver.

Les pays en développement bénéficiaires

Selon le ministère ukrainien de la Politique agraire, 580 navires au total à ce jour ayant transporté 15 millions de tonnes de céréales ont quitté depuis juillet les ports ukrainiens à destination d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Certaines de ces livraisons ont été accusées de finir avant tout dans les pays riches.

Le 15 décembre, la secrétaire générale de la Cnuced, Rebeca Grynspan a balayé ces accusations, et a expliqué l'importance de différencier les exportations de céréales pour le bétail de celles destinées aux humains. « Soyons clairs, les aliments pour animaux ne sont jamais allés en majorité dans les pays en développement », a-t-elle indiqué.

En revanche, « les pays en développement ont largement bénéficié de l'Initiative sur les céréales de la mer Noire » en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, a-t-elle soutenu. Ainsi, deux tiers des exportations de blé sont destinées aux pays en développement, a-t-elle dit en guise d'exemple.

La France finance à hauteur de 14 millions d’euros cette opération. Les contributions de la France au PAM ont atteint 160 millions d’euros en 2022.

Outre l’initiative FARM, l’approche française sur l’enjeu de la sécurité alimentaire mondiale s’appuie également sur les "corridors de solidarité" de l’Union européenne.

Ilsont permis d’acheminer plus de 17 millions de tonnes de céréales ukrainiennes depuis le printemps dernier, ainsi que sur l’opération "Save The Crops / Sauvetage des récoltes", pour faciliter l’accès aux engrais pour les pays vulnérables, en particulier africains.