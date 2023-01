Les cheffes de la diplomatie française et allemande attendues en Ethiopie

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé jeudi qu'elle se rendrait en Ethiopie la semaine prochaine avec son homologue allemande Annalena Baerbock "pour consolider la paix", après l'accord de signé le 2 novembre dernier entre gouvernement et rebelles tigréens.

"Je me rendrai la semaine prochaine avec ma collègue et amie Annalena Baerbock en Afrique, en Ethiopie", a indiqué Mme Colonna sur la chaîne de télévision LCI.

"Nous ferons le voyage ensemble pour consolider l'accord de paix qui a enfin été trouvé" pour mettre fin à la guerre qui a ravagé durant deux ans le nord de l'Ethiopie "et pour apporter notre soutien à l'action de l'Union africaine", a-t-elle ajouté.

L'accord de paix prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications à cette région isolée depuis mi-2021.

Une source diplomatique a précisé à l'AFP que la visite des deux cheffes de la diplomatie aurait lieu les 12 et 13 janvier. Elles y évoqueront également la sécurité alimentaire ainsi que les relations entre l**'Ethiopie** et l'Union européenne, de même que les relations entre l'UE et l'Union africaine, selon la même source.