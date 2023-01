L'Angola forme un groupe de travail pour rédiger une loi anti-plastique

Le président angolais João Lourenço veut lutter contre la pollution et pour cela, il a formé un groupe de travail chargé de rédiger un plan national d'interdiction du plastique.

Dans un décret présidentiel rendu public pour le Jornal de Angola, João Lourenço a expliqué qu'il existe "des niveaux inquiétants de pollution résultant de l'utilisation de plastique en général".

Le texte précise que le groupe de travail sera dans un premier temps charger de réaliser un diagnostic national pour "mesurer l'état de la pollution " dans le pays.

L'année 2022 a été le signe de l'urgence climatique, et le plastique est l'un des éléments les plus dévastateurs pour l'environnement.

En Angola, 12,4 millions de sacs en plastique sont distribués gratuitement chaque jour dans les échanges commerciaux, a indiqué le chef de l'Agence nationale des déchets solides.

L'Angola, dispose d'un qui littoral s'étend sur 1 600 kilomètres et la pollution plastique constitue une réelle menace pour les écosystèmes aquatiques.

Selon les Nations unies, plus de 800 espèces marines et côtières sont touchées par la pollution plastique par ingestion et enchevêtrement, tandis qu'environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent dans l'océan chaque année. L'ONU prévient que ce chiffre pourrait tripler d'ici 2040.