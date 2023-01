La livre égyptienne, en chute libre depuis l'accord avec le FMI

La livre égyptienne a connu mercredi sa plus forte baisse en une journée depuis que le gouvernement, à court d'argent, a accepté un accord de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international à la mi-décembre, selon les autorités.

La livre est passée d'environ 24,7 pour 1 dollar à un peu plus de 26,3 pour 1 dollar, quelque trois semaines après que l'Égypte et le FMI ont officiellement ratifié le programme de soutien, approuvé en échange d'un certain nombre de réformes économiques mises en œuvre par la Banque centrale du pays, notamment le passage à un taux de change flexible.

Le programme prévoit un financement supplémentaire de 14 milliards de dollars pour l'Égypte.

L'économie égyptienne a été durement touchée par des années d'austérité gouvernementale, la pandémie de coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine. L'Égypte est le premier importateur de blé au monde, la plupart de ses importations provenant traditionnellement d'Europe de l'Est.

Depuis le début de l'année 2022, la livre égyptienne a perdu plus de 60 % de sa valeur par rapport au dollar, le pays étant actuellement confronté à une pénurie de devises étrangères.

Ces derniers mois, l'Égypte a également été confrontée à une hausse de l'inflation, dont le taux annuel a dépassé 18 % en novembre. La Banque centrale a tenté de freiner cette hausse en augmentant les taux d'intérêt.

La Banque nationale d'Égypte et la Banque Misr - deux des banques publiques égyptiennes - ont annoncé qu'elles offraient des certificats d'épargne de rendement avec des taux d'intérêt de 25 %, une mesure que les experts considèrent comme une autre tentative de contenir l'inflation.

La plupart des Égyptiens comptent sur les subventions gouvernementales pour s'offrir des produits de base tels que le pain, des politiques qui sont en place depuis des décennies.