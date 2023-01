''Empire of Ligth''; l'histoire d'un drame émotionnel

Cinéma, chagrin d’amour et phobie des pigeons sont au cœur d'"Empire of Light", le drame émotionnel de Sam Mendes.

Dans une station balnéaire du sud de l’Angleterre dans les années 80, Hilary, lutte contre un trouble mental. Elle est responsable d’un cinéma qui emploie Stephen. Les jeune et la femme d'un certain âge vont établir un lien étroit et feront face à un pigeon dans les locaux.

‘’J'ai donc signé mon contrat, puis j'ai dit : "Yo, Sam, au fait, j'ai peur des pigeons. On va devoir en trouver un animatronique", parce que je travaillais avec Bill et il m'a dit : "Il peut t'avoir un pigeon animatronique", et Sam m'a dit : "On ne va pas faire ça. Tu vas travailler avec un pigeon. Donc c'était juste un long processus. Et il m'a fallu deux semaines pour même le toucher correctement."

Le film est porté notamment porté par l'actrice britannique Tanya Moodie.

"Je me souviens qu'un soir, après le travail, nous sommes sortis dîner. Et les chefs étaient vraiment excités, il y avait un vrai buzz. Et le serveur a dit, 'Ecoutez, quand vous aurez fini, je suis désolé, ça vous dérange si on prend des photos avec vous ?'. Parce qu'ils étaient tous de grands fans de "Top Boy". Alors tous ces chefs sont sortis, vous savez, tatoués et tout ça. Ils étaient tous encerclés. Et j'ai dit, 'Ouais, je vais prendre cette photo. Toi aussi ? OK, donne-moi l'appareil. C'était génial. Ils étaient très excités.", explique l'actrice.

L'histoire se déroule dans le cinéma fictif que Mendes et son équipe ont créé à l'intérieur et à côté d'un ancien bâtiment de bord de mer à Margate. Colin Firth joue le rôle du gérant du cinéma et déclare que le décor était incroyable.

"Eh bien, nous ne pouvions pas croire que c'était une construction, Je ne pouvais pas, je veux dire, en marchant dans cette chose, c'est juste parce que même le genre de, vous savez, la détérioration de certaines choses, c'était si convaincant. Et cette lucarne en forme de dôme, dont je n'avais pas réalisé qu'elle était artificielle on pensait tous que c'était le ciel. On se disait : "Gardez-le, pour l'amour du ciel, gardez-le". C'était une grande partie du travail pour vous, en fait, marcher dans un environnement comme celui-là.", a déclaré l'acteur Colin Firth.

Après avoir parcouru le circuit des festivals internationaux de cinéma, "Empire of Light" sort au Royaume-Uni le 9 janvier.