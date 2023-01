ONU : le Mozambique rejoint le Conseil de sécurité pour 2 ans

Le Mozambique, l'Équateur, le Japon, Malte et la Suisse ont été officiellement accueillis mardi au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, pour une durée de deux ans.

Le président mozambicain Filipe Nyusi a assuré que la demande de deux sièges permanents pour l'Afrique, sera une priorité du mandat de son pays.

Pour de nombreux pays, l'obtention d'un siège au Conseil est considérée comme un accomplissement diplomatique de premier plan qui peut rehausser le profil mondial d'une nation et donner aux petits pays une voix plus importante que celle qu'ils pourraient avoir dans les grandes questions de paix et de sécurité internationales du moment.

Le Conseil déploie des missions de maintien de la paix, peut approuver des sanctions et s'exprime - parfois - sur les conflits, tout en examinant des questions thématiques telles que le terrorisme et la maîtrise des armements.

Si de nombreux sujets sont inscrits en permanence à l'ordre du jour, les membres du Conseil peuvent également utiliser la plate-forme pour mettre en lumière des préoccupations émergentes ou des sujets qui les intéressent particulièrement.

Une opportunité pour le Mozambique d'exposer la situation de sa province de Cabo Delgado, riche en pétrole et minée par des attaques djihadistes.