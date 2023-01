Le Soudan a produit 18 tonnes d'or en 2022

Le Soudan a produit en 2022 18 tonnes d’or en augmentation d’une tonne et 637 kilogrammes par rapport à la production la plus importante du pays enregistré en 2019.

Il s’agit de la production issue des sociétés de concession et de compagnies traitant des déchets miniers traditionnels. Ces données pourraient être sous-évaluées.

Pour cause, une bonne partie de la production alimentée par l’exploitation minière artisanale et la contrebande d’or échapperait au contrôle des pouvoirs publics.

On estime effet qu'entre 50 et 80 % de l'or soudanais sortent clandestinement du pays, les recettes étant souvent utilisées pour financer le conflit interne.

Pour tenter de réguler le secteur, la Banque centrale du Soudan a publié une circulaire à l'intention des banques et des autorités concernées en mars 2022, interdisant l'exportation d'or par les agences gouvernementales et les étrangers, les particuliers et les entreprises, à l'exception des sociétés concessionnaires opérant dans le secteur minier.

Alors qu’une enquête de la télévision CNN, datée de juillet 2022 accuse Le groupe russe wagner de faire main basse sur l’or du Soudan avec la bénédiction des autorités de Khartoum pour soutenir son effort de guerre en Ukraine.