L'avenir de la Tunisie suspendu à un accord avec le FMI

L’avenir de la Tunisie suspendu à un accord avec le Fonds Monétaire international. Face à une forte inflation, une croissance en berne et une dette publique atteignant plus de 80% de son PIB. Tunis attend de l’institution de Breton Woods près de 2 milliards de dollars.

Mercredi, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a tiré la sonnette d'alarme : sans un accord avec le FMI la situation va être compliquée en 2023.

"Nous espérons être capables, le plus rapidement possible, d'arriver à un accord avec le Fonds monétaire pour mobiliser les financements extérieurs mis au budget. Il va y avoir aussi la levée progressive des subventions sur les produits de base, notamment énergétiques, sur les trois/quatre ans, on va voir des prix augmenter de manière importante.", a averti Marouane El Abassi.

Les négociations avec le FMI piétinent. Le feu vert attendu initialement le 19 décembre a été reporté malgré un accord de principe du FMI obtenu à la mi-octobre pour un nouveau prêt qui devrait favoriser d'autres aides extérieures.

Outre la loi des finances désormais prête, le FMI exige entre autres, la restructuration des entreprises publiques lourdement endettées. La loi a "fait l'objet d'une longue discussion et va passer devant le conseil des ministres", a précisé le gouverneur de la Banque centrale deTunisie.

"Une fois qu'elle sera passée, on sera capables d'aller devant le conseil d'administration du FMI", a-t-il dit. "Le plus tôt sera le mieux".

Alors qu'elle se relevait à peine de la pandémie de Covid-19, la Tunisie a subi un nouveau choc avec la guerre en Ukraine, qui a fait flamber les prix des céréales et du pétrole qu'elle importe massivement.

Pour soutenir son budget 2023, Tunis a initié de nouvelles taxes. Le pays attend cette année, une inflation de 11 %.