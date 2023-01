Nigeria : au moins 4 morts dans un attentat à la voiture piégée

Quatre agents de sécurité ont été tués dans un attentat à la voiture piégée visant un ancien officiel du gouvernement dans le sud-est du Nigeria, ont annoncé mardi les autorités.

Trois policiers et un responsable paramilitaire ont été tués dans l'attentat perpétré dans l'État d'Imo contre un convoi transportant l'ancien gouverneur Ikedi Ohakim, a déclaré le commissaire de police Mohammed Barde.

"L'homme (Ohakim) est tombé dans une embuscade, et il a pu manœuvrer et s'échapper", a déclaré Mohamed Barde. Les quatre membres du personnel de sécurité ont été tués dans une autre voiture. L'attentat constitue un revers malheureux pour les efforts du gouvernement visant à rétablir la paix dans certains États du sud-est du Nigeria en proie à des conflits, selon M. Barde.

Le sud-est du Nigeria a connu une augmentation des attaques violentes ces dernières années, souvent imputées à des séparatistes qui tentent de former un pays indépendant. Les séparatistes, qui s'identifient comme le peuple indigène du Biafra, sont devenus plus violents en raison des appels à un référendum. Leurs attaques visent souvent des personnalités et les forces de sécurité dans le sud-est du pays, selon les experts en conflits.

Une chasse aux fugitifs pour arrêter les assaillants a commencé, ont déclaré les autorités. L'attaque a suscité des craintes parmi les habitants qui craignent que la sécurité ne soit menacée dans la région pendant les élections présidentiellesen février.

Ces violences interviennent quelques mois après l'embuscade tendue à un législateur dans l'État d'Anambra (sud-est du pays), qui a tué quatre policiers en septembre. Après cet incident l'année dernière, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est dit "profondément préoccupé" par cette région troublée.