Le Brésil a rendu le dernier hommage au Roi Pélé

Solennité et émotion contenue dans le dernier voyage de Pelé. Après une veillée massive de 24 heures au stade Vila Belmiro de la ville brésilienne de Santos, le corps sans vie d'Edson Arantes do Nascimento, connu dans le monde entier sous le nom de Pelé, a été conduit dans un camion de pompiers à travers la ville qui l'a vu grandir et devenir un géant du football.

Le cortège funèbre de "O Rey", le roi, a fait une halte devant la maison de sa mère, qui a 100 ans et, du moins les premiers jours, n'était pas au courant de la mort de son fils.

Pelé est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Il luttait contre un cancer du côlon depuis 2021. Bien qu'attendue, sa mort a provoqué un grand choc dans le pays.

A tel point que le gouvernement brésilien a décrété trois jours de deuil national. Son nouveau président, Luiz Inacio Lula da Silva, s'est rendu au stade pour présenter ses condoléances à la famille. Son image tenant le visage de la veuve de Pelé a fait le tour du monde.

On estime que 230 000 personnes sont venues au stade de Vila Belmiro pour rendre un dernier hommage à Pelé.

Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers l'ont fait dans les rues de Santos.

Après une cérémonie privée, le corps de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur footballeur de l'histoire reposera au 9ème étage du cimetière vertical de Santos, avec une vue dégagée sur le stade de l'équipe de sa vie.