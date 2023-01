Afrique du Sud : retour du carnaval "Tweede Nuwe Jaar" du Cap

**Quelque 20000 artistes, membres de dizaines de groupes et de troupes, ont défilé dans les rues de Cape Town en Afrique du Sud avec des trompettes et des sifflets.**Marquant le retour du carnaval des ménestrels du Cap après un passage à vide de deux ans dû au coronavirus.

La fête est aussi connue sous le nom de "Tweede Nuwe Jaar’’, deuxième jour de l’An. Pour ce retour, des dizaines de milliers de personnes ont admiré ce spectacle.

"Il y avait quelque chose qui manquait. Je pense que si vous comprenez l'aspect culturel significatif et l'importance de cet événement, vous comprendrez que nous devons célébrer notre passé et nous approprier notre avenir. Je pense que c'est pour cela que cet événement est si important. Les gens campent des jours à l'avance pour avoir des places au premier rang, pour le défilé, ce qui montre bien à quel point tout le monde est excité par son retour.", explique Eddie Andrews, maire adjoint, ville du Cap.

Cette fête est désormais considérée comme une célébration de la diversité culturelle du Cap. Pendant plusieurs semaines, les ménestrels s'affrontent pour le titre de meilleure troupe.

"J'ai rejoint le groupe et puis je me suis intéressé à jouer de la trompette. Ensuite, ma mère me l’a acheté et j'ai commencé à jouer dans les klops. Après six ans, j'ai commencé à étudier la musique et c'est là que tout est arrivé.", a déclaré Seraj Allan, chef d'orchestre, Playaz inc.

Cette fête trouve son origine dans l'époque coloniale, lorsque les esclaves étaient autorisés à se détendre le lendemain du jour de l'An.

"La plupart des groupes sont enregistrés en tant qu’association et ONG et la quantité de dons que nous faisons pour avoir un ensemble est assez substantielle. Des gens n'ont pas de nourriture à la maison. Ils viendront donc parce que nous leur offrons un repas chaud, nous leur offrons des boissons, nous les emmenons dans différents endroits pour qu'ils puissent voir comment d'autres personnes vivent dans d'autres endroits.", explique Raeed Gallant, directeur, groupe de ménestrels Playaz inc.

Le carnaval du Cap est donc de retour. Pour le grand bien de la population qui tente de se remettre du Covid-19.