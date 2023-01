Sénégal : manifestation pacifique contre la "mauvaise gouvernance"

Au Sénégal l’année 2022 s’est achevée sur fonds de contestations.

Alors que le président Macky Sall dressait le bilan des actions du gouvernement dans un discours à la nation samedi, des centaines de sénégalais manifestaient la veille contre la "mal gouvernance".

Appelés à un concert de casseroles par la principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, menée entre autres par Ousmane Sonko et Khalifa Sall, les manifestants s’étaient rassemblés à Dakar pour réclamer des poursuites judiciaires après des irrégularités relevées dans un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds anti-Covid.

La société civile exige la démission de toutes les personnes mises en cause et le remboursement des détournements présumés.

De son côté le gouvernement se défend et affirme que les manquements relatés portent sur moins d'un pour cent du montant total du fonds et a promis de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Le fonds de riposte contre les effets de la Covid-19 a été évalué à plus d'un milliard de dollars sur la période 2020-2021. La cour des comptes a relevé dans son rapport des manquements, des surfacturations ou encore des absences de justificatifs des dépenses.