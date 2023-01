RDC : une centaine d'otages libérés par l’opération conjointe FARDC-UPDF

Une centaine des civils pris en otage par les rebelles des forces démocratiques alliées (ADF) ont été libérés par les forces de la coalition des forces armées de la RDC (Fardc) et des forces de défense du peuple Ougandais (UPDF) à Beni, à l'Est de la RDC.

Depuis environ deux mois, les forces de la coalition des armées congolaises (FARDC) et Ougandaise (UPDF), pilonnent les bastions des rebelles ADF dans la vallée de Mwalika et Nzulube, Lusilubi aux confluent de la rivière Semuliki à Beni et à Beu près de Boga en territoire d'Irumu (Ituri).

Les forces de cette coalition indiquent que ces bombardements par l'aviation et les tirs d'artillerie leur ont permis de détruire d'importants campements des rebelles ADF, à partir desquels ils planifient des attaques meurtrières contre les civils.

"La meilleure chose que nous avons choisie, c'est de bombarder et croyez-moi ça conne des effets et nous attendons, de savoir la libération des otages. Le même exercice qui est en train de se faire dans le massif de Ruwenzori et dans la vallée de Mwalika se fait aussi du côté de l'Ituri dans les environs de Boga, Kainama, Chabi et environs. On est en train de pilonner" a déclaré le Lieutenant Colonel Mak Hazukay, Porte-parole des opérations Conjointes FARDC-UPDF.

Ces ex-otages parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été enlevés dans différents villages lors des attaques.

Kathungu Syaseya, ex-otage de rebelles ADF à Beni témoigné s’être échappé : "l_es soldats sont arrivés quand nous étions en pleine prière. Ils ont tiré_plusieurs coups de balles, ce qui nous a permis de fuir et nous nous trouvions en plein chemin dans la brousse".

Après la destruction de leurs campements, les rebelles ADF se sont dispersés même jusque dans les zones non couvertes par les forces de la coalition FARDC-UPDF, permettant leur tentative de reconstitution, notamment au nord-ouest du territoire de Beni et sud d'Irumu. Les organisations de la société civile demandent au gouvernement de revoir la convention avec l'Ouganda afin d'élargir la zone d'intervention des opérations Conjointes FARDC-UPDF.

"Que ces rebelles soient poursuivis et empêcher de massacrer les personnes. Nous voulons que ces opérations s'effectuent même de l'autre côté de la route principale, la route nationale numéro 4. Nous voulons que ces offensives poursuivent l'ennemi partout où il se cachera" Noëlla Katongerwaki du collectif d'action féminine pour les vulnérables.

Cela fait une année que les FARDC et les forces de défense du peuple Ougandais mènent conjointement des opérations sur le sol congolais contre les rebelles ADF, considérés comme auteurs des massacres des milliers des civils et d'autres exactions.