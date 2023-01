RDC : l'UE appelle le Rwanda à "cesser de soutenir le M23"

L’Union européenne a par la voix de de son chef de la diplomatie, appelé samedi le Rwanda a ‘’ cesser de soutenir les rebelles du M23, actifs dans l’est de la République démocratique du Congo.

Joseph Borel demande à Kigali d’user de tous les moyens pour faire pression sur les rebelles.

L’idée consiste à pousser la rébellion tutsie à se conformer aux décisions prises par les chefs d'état de la communauté des États d'Afrique de l'est,

"l'intervention directe des forces de défense rwandaises (RDF) sur le territoire de la RDC", au moins entre novembre 2021 et octobre 2022 a été mise en lumière dans un rapport des experts mandatés par les Nations unies en décembre.

Le Rwanda est accusé par Kinshasa, mais aussi par les États-Unis et plusieurs pays européens, de soutenir le M23 dans le Nord-Kivu.

Le Rwanda a de son côté accusé la RDC, où la présidentielle est prévue en décembre 2023, d'instrumentaliser le conflit à des fins électorales et d'avoir "fabriqué" un massacre qui, selon une enquête des Nations unies, a été commis fin novembre par le M23 et a coûté la vie à au moins 131 civils dans les villages de Kishishe et Bambo, selon un bilan encore provisoire.

L'Union européenne a aussi appelé la RDC à "stopper et empêcher toute coopération entre les FARDC et les groupes armés, notamment les FDLR.