Ouganda : la police rassure sur l'état des blessés de la bousculade

La police ougandaise a dénoncé des faits d’imprudence et de négligence après la mort de 9 personnes dans une bousculade lors des célébrations du nouvel An dans un centre commercial de Kampala, la capitale.

"Dans la banlieue de Kampala, dans un centre commercial, il y avait un concert qui était organisé et nous avons reçu des informations vers minuit, vers minuit, qu'il y avait une bousculade. Trois enfants sont morts sur (le) coup et six autres ont été déclarés morts à leur arrivée dans un hôpital.", a expliqué Patrick Onyango, porte-parole de la police métropolitaine de Kampala.

Outre les morts, le drame a fait de plusieurs blessés. Transportés à l’hôpital par les secours ils seraient hors de danger selon les autorités ougandaises.

"Les blessés sont en train de se rétablir. Il y en avait aussi une dizaine, mais ils se rétablissent. Ils ne sont pas si mal en point. Mais la plupart d'entre eux étaient des enfants. La majorité étaient des enfants, ceux qui ont été touchés étaient des enfants.", a rassuré Patrick Onyango.

En 2009, une personne avait été tuée, et trois autres blessées, dans une bousculade devant un parc d'attractions à Kansanga, une ville située à proximité de la capitale Kampala.