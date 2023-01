Israël : le president égyptien appelle Netanyahu "à la prudence"

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a exhorté dimanche le nouveau gouvernement israélien à s'abstenir de "toute mesure" susceptible d'exacerber les tensions régionales, lors d'un appel téléphonique félicitant le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour son retour au pouvoir.

Les dirigeants se sont entretenus quelques jours après la prestation de serment du nouveau cabinet de M. Netanyahu, qui a promis, dans les lignes directrices de sa coalition, de faire de la construction de colonies en Cisjordanie occupée une priorité absolue.

Selon une déclaration du bureau du dirigeant égyptien, M. al-Sissi a souligné "la nécessité d'éviter toute mesure susceptible d'entraîner une situation tendue" et de nouvelles complications. Le président égyptien a également déclaré que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour "maintenir le calme" entre Israël et les Palestiniens, ajoute le communiqué.

Le bureau de M. Netanyahu a indiqué que les deux dirigeants ont discuté des liens entre l'Égypte et Israël et ont souligné "l'importance de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans l'intérêt des deux peuples et de tous les peuples du Moyen-Orient".

M. Netanyahu est revenu au pouvoir jeudi pour un sixième mandat sans précédent en tant que Premier ministre d'Israël, prenant la tête du gouvernement le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux des 74 ans d'histoire du pays.

L'expansion des colonies juives en Cisjordanie pourrait accroître les tensions déjà vives entre Israël et les Palestiniens et indisposer la communauté internationale. La plupart des pays du monde considèrent que les colonies construites sur les territoires revendiqués par les Palestiniens sont illégales et constituent des obstacles à la paix.

L'Égypte et Israël ont conclu un accord de paix historique en 1979. Les relations ont généralement été froides entre les deux pays, bien que la coopération sécuritaire en coulisses reste forte. Des signes croissants de coopération globale ont été observés ces dernières années.

En 2021, le Premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, a rencontré M. el-Sissi dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, lors de la première visite officielle d'un Premier ministre israélien en Égypte depuis plus de dix ans.

Les deux pays du Moyen-Orient ont également signé en juin un accord avec l'Union européenne visant à augmenter les ventes de gaz naturel liquéfié aux pays européens, afin de réduire leur dépendance à l'égard des approvisionnements en provenance de Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Depuis des années, l'Égypte joue également le rôle de médiateur entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. Les ennemis jurés se sont affrontés à quatre reprises depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, la dernière fois lors d'un conflit de 11 jours en mai 2021. L'Égypte a travaillé discrètement à l'organisation d'une trêve à long terme.