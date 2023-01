Côte d'Ivoire : Ouattara optimiste pour les 46 soldats condamnés au Mali

Alassane Ouattara joue la carte de l’optimise en dépit de la condamnation à 20 ans de prison des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois à Bamako au Mali.

Dans son discours de fin d’année samedi, le président ivoirien a déclaré que ces militaires ‘’ regagneront bientôt le sol ivoirien’’. Non sans saluer au passage, les efforts diplomatiques de son homologue togolais et de nombreux dirigeants qui selon ses mots, ont permis la libération de trois soldats femmes en septembre. Condamnées malgré tout à la peine de mort par contumace par la justice malienne.

Vendredi, les 46 militaires ivoiriens ont été reconnus coupables d'"attentat et de complot contre le gouvernement", "atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat", "détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre entre autres.

Leur condamnation est intervenue après une visite des officiels ivoiriens à Bamako le 22 décembre. A l’issue de laquelle le ministre ivoirien de la défense avait déclaré que l'affaire était "en voie de résolution".

L’hypothèse d’une grâce présidentielle est évoquée. Mais le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, n'a pas mentionné le cas de ces soldats son discours de fin d’année.