RDC : au moins 10 morts dans un accident de la route

Au moins dix personnes sont mortes vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), lorsque le véhicule qui les transportait s'est renversé en raison de sa surcharge et du mauvais état de la route, selon les autorités provinciales.

Ce véhicule, qui transportait aussi des marchandises, quittait le marché de Kiziba en territoire de Shabunda pour Mwenga, dans une zone enclavée de la province du Sud-Kivu.

L'accident a fait "dix morts et plusieurs blessés, les victimes sont toutes des passagers (hommes et femmes) qui étaient à bord du camion", a déclaré à l'AFP Théophile Kiluwe Migo, ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité du Sud-Kivu.

"La surcharge et le mauvais état de la route sont les causes de cet accident, le véhicule s'est renversé" sur la route nationale numéro 2, a-t-il expliqué.

C'est "un camion Mercedes Benz transportant des passagers et plusieurs marchandises (qui) s'est renversé très tôt" vendredi matin dans le village Kitongo dans le Sud-Kivu, a confirmé à l'AFP Hilaire Isombya, président de la société civile de Mwenga. Les victimes sont, selon lui, "six hommes et quatre femmes".

En RDC, immense pays de 2,3 millions de km2 qui compte très peu de routes praticables, de nombreux accidents sont rapportés, avec des bilans souvent lourds.