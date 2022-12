Ouganda : préserver la culture Teso et son piano à pouce

Ce son original est produit par l'Akogo, l'un des instruments à cordes les plus populaires d'Ouganda pratiqué par le peuple Iteso, vivant principalement dans l'Est du pays.

Constitué d'une série de languettes métalliques flexibles de longueur variable, ce piano à pouce produit du son en associant ces membranes vibrantes à une petite chambre en bois de kiaat. Okopa Kokas fabrique des Akogo depuis l'âge de 15 ans. Il a dédié sa vie à cet art, chef d'orchestre, il conduit plusieurs troupes musicales dans le seul but de préserver la culture Teso.

"Je veux l'apprendre aux enfants de cette génération, pour que quand ils grandissent, ils puissent garder l'Akogo et savoir que c'est la culture avec laquelle nous avons grandi. Et ils peuvent aussi poser des questions sur les différentes parties de l'instrument", explique-t-il.

En Ouganda, le piano à pouces est traditionnellement joué lors d'importantes cérémonies comme la naissance de jumeaux, le mariage ou les funérailles. Et pour conserver la tradition, le musée de Soroti, détient quelques prototypes de l'Akogo.

"Nous avons des enfants Teso en ville qui ne connaissent même pas l'Akogo. Donc, quand ils visitent le musée de Soroti, ils les trouveront ici préservés et ils pourront voir" souligne Peter Natsami, un guide au Musée Régional de Soroti.

Cependant, dans un monde digitalisé dominé par des musiques mixées et masterisées par des ordinateurs, les sons traditionnels de l'Akogo doivent se réinventer pour ne pas tomber dans l'oubli et attirer la jeune génération. C'est le pari d'Okopa Kokas, il se bat pour transmettre son savoir.

"Il arrivera un moment où Dieu me prendra et on découvrira que personne ne connaît notre culture et qu'elle est morte. C'est pourquoi j'encourage les enfants que cela intéresse à venir apprendre" assure Okopa Kokas, concepteur de Akogo.

Avec la disponibilité des matériaux, ce piano à pouce peut être produit plus facilement. Okopa Kokas les vend 5 dollars l'unité, mais pour lui, il ne s'agit pas d'argent, mais d'une quête pour maintenir la culture Teso en vie. Par ailleurs, depuis 2012, un festival dédié à l'Akogo construit peu à peu sa renommée et des pages sur les réseaux sociaux rélaient en permanence les activités autour de cet instrument traditionnel.