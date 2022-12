Zoe Saldana revient sur ses exploits dans "Avatar : la Voie de l'Eau"

Zoe Saldana est l'actrice américaine qui interprète le rôle de Neytiri, la compagne de Sam Worthington dans la saison deux d'Avatar.

Elle fait partie des rares survivants de la suite de ce blockbuster dont le premier opus est sorti en 2009. Zoe Saldana est revenue dans une interview sur les défis majeurs qu'elle a dû relever au cours du tournage. Elle assure que l'équipe de réalisation a travaillé à former les acteurs pour la réussite du film.

"En réalité, beaucoup d'habitants de l'île ne savent pas nager ou ont simplement peur et ont une relation très respectueuse avec l'eau. Et donc c'était mon cas. Mais ce que j'ai vécu pendant toute cette formation, ça m'a donné un sentiment de confiance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me sens bien à présent" affirme-t-elle.

À la question de savoir si elle a plus apprécié la première saison que la deuxième, l'actrice américaine a du mal à choisir et dit préférer les deux. Selon Zoe Saldana, son personnage conserve des traits de ressemblance, même si elle se transcende ici dans son rôle de mère.

"Neytiri définitivement dans le premier volet était une créature très intrépide, une femme très intrépide qui se sentait indépendante et qui voulait faire tout ce qu'elle voulait et en quoi elle croyait. J'ai l'impression que tous ces traits de caractère sont toujours bien ancrés dans sa personnalité, mais maintenant qu'elle est mère, il y a de nouveaux défis à relever " ajoute-t-elle.

De nouveau situé sur la planète Pandora, Avatar, "la voie de l'eau" raconte une histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film. Depuis sa sortie le 14 décembre, le film de science-fiction a déjà dépassé le milliard de dollars au box-office américain.