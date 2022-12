Cody Gakpo débarque à Liverpool

Liverpool a bouclé mercredi la signature de Cody Gakpo, attaquant de 23 ans en provenance du PSV Eindhoven.

Montant de la transaction 40 millions d’euros. Gakpo, c’est 55 buts et 50 passes décisives en 159 apparitions avec le PSV, suffisant pour pousser le club anglais à casser sa tirelire.

''C'est un très, très, très bon joueur. Avec un potentiel intéressant. La qualité qu'il a déjà montré en Hollande et avec l'équipe nationale aussi. Cela fait de lui un joueur très, très intéressant et c'est pourquoi nous étions très intéressés par son arrivée. Et je suis vraiment heureux que nous ayons pu le faire. Et c'est si important pour nous. Et pour lui aussi. . Il est évidemment ravi de nous rejoindre et oui, tout ira bien. Donc super, super journée. Laissez-moi le dire comme ça."

Difficile en fait pour le coach des REDS de faire l’économie de sa satisfaction tant Cody Gakpo était dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont Manchester United.

Jorgen Klopp aura sa nouvelle recrue sous ses ordres à l’ouverture de la fenêtre des transferts, dimanche.